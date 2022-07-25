​«Пари НН» ищет форварда, но не пригласит Дзюбу

В чемпионате России прошло два тура, но клубы продолжают работать на трансферном рынке, желая доукомплектовать или усилить составы. «Пари НН», например, рассчитывает подписать футболиста в линию нападения. Тренерский штаб считает, что команде нужен ещё один форвард, о чём стало известно Metaratings.

Когда речь заходит о рынке нападающих в России, то на ум сразу приходит Артём Дзюба, который до сих пор не имеет клуба. Впрочем, ранее в «Пари НН» исключали вариант с приглашением Дзюбы. В клубе объясняли это высокими финансовыми запросами 33-летнего футболиста.

После двух стартовых туров РПЛ «Пари НН» имеет в своём активе один зачётный балл.