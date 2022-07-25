Президент РФС Александр Дюков оформил паспорт болельщика

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков стал счастливым обладателем карты болельщика.

«Александр Валерьевич действительно получил Карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. До конца 2022 года паспорт болельщика будет введен на всех стадионах РПЛ, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Химки, Оренбург и Воронеж.

Третий тур чемпионата России начнется 29 июля матчем «Урал» - «Краснодар», а завершится 31 июля поединком в Самаре с вывеской «Крылья Советов» - «Торпедо».