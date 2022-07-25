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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РФС Александр Дюков оформил паспорт болельщика

25 Июля 2022 • 19:15 Комментировать

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков стал счастливым обладателем карты болельщика.

«Александр Валерьевич действительно получил Карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. До конца 2022 года паспорт болельщика будет введен на всех стадионах РПЛ, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Химки, Оренбург и Воронеж.

Третий тур чемпионата России начнется 29 июля матчем «Урал» - «Краснодар», а завершится 31 июля поединком в Самаре с вывеской «Крылья Советов» - «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков Чемпионат России РПЛ
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