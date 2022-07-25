Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин – о Бистровиче: «Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл» эксклюзив

25 Июля 2022 • 19:35 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал уход на правах аренды полузащитника Кристияна Бистровича из ЦСКА в «Лечче».

«Я не думаю, что Бистрович обещал остаться и уехал. Не думаю, что он за рубежом кому-то нужен, Бистрович за эти годы абсолютно ничего не показал. Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл. В ЦСКА он не был никаким лидером, ушёл и ушёл. Я не думаю, что это большая потеря для «армейцев», — сказал Созин.

24-летний хорват перешёл в ЦСКА зимой 2018 года из «Славена» за 500 тысяч евро. Бистрович не смог закрепиться в составе «армейского» клуба и скитался по арендам. Будучи игроком ЦСКА, он успел поиграть за турецкие клубы «Касымпаша» и «Карагюмрюк». За «Лечче» Бистрович будет выступать на протяжении сезона-2022/23.

В 1-м туре Серии А «Лечче» на своём поле примет «Интер». Встреча состоится 13 августа, начало – в 21:45 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лечче Серия А РФС Андрей Созин РПЛ Кристиян Бистрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
19:57 · Россия. Премьер-лига
Калешин прокомментировал судейство в матче «Краснодар» - «Спартак»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не будет искать защитника, несмотря на серьёзную травму Фассона
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался двумя бразильскими центральными защитниками
19:50 · Россия. Премьер-лига
Созин рассказал, как сделать Fan ID доступным каждому эксклюзив
19:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — лучшая и самая популярная команда России
19:39 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Партизана» прокомментировал новости об интересе ЦСКА к Зделару
19:35 · Россия. Премьер-лига
Созин – о Бистровиче: «Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл» эксклюзив
19:33 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» ищет форварда, но не пригласит Дзюбу
19:30 · Россия. Премьер-лига
Коваленко был отзаявлен «Крыльями Советов»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Александр Дюков оформил паспорт болельщика
19:10 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — об отъезде Варелы: «Это явное предательство»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Созин нашёл положительный момент в ситуации с Варелой эксклюзив
18:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака» Зоткин — о травме Фассона: «Кресты – серьёзная вещь»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о матче «Спартак» - «Краснодар»: «Где же реакция от «красно-белых» по поводу судейства?»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: Игрокам «Торпедо» не хватает характера, который был у Стрельцова
Все новости
Рекомендуем