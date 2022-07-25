Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал уход на правах аренды полузащитника Кристияна Бистровича из ЦСКА в «Лечче».

«Я не думаю, что Бистрович обещал остаться и уехал. Не думаю, что он за рубежом кому-то нужен, Бистрович за эти годы абсолютно ничего не показал. Дай бог, чтобы он в «Лечче» заиграл. В ЦСКА он не был никаким лидером, ушёл и ушёл. Я не думаю, что это большая потеря для «армейцев», — сказал Созин.

24-летний хорват перешёл в ЦСКА зимой 2018 года из «Славена» за 500 тысяч евро. Бистрович не смог закрепиться в составе «армейского» клуба и скитался по арендам. Будучи игроком ЦСКА, он успел поиграть за турецкие клубы «Касымпаша» и «Карагюмрюк». За «Лечче» Бистрович будет выступать на протяжении сезона-2022/23.

В 1-м туре Серии А «Лечче» на своём поле примет «Интер». Встреча состоится 13 августа, начало – в 21:45 мск.