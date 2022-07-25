Юран не понимает, за что его уволили из «Химок» в 2020 году

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался по поводу своего увольнения из команды в 2020 году.

«Я просто не понимал, как можно было со мной так поступить – как собаку на помойке выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», - сообщил Юран в интервью порталу Sport24.

Напомним, что после увольнения их стана подмосковного коллектива Сергей Юран занимал тренерское кресло хабаровского СКА. В начале 2022 года он возглавил «Химки», с которым сумел сохранить место в элитном российском первенстве.