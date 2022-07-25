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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА интересуется капитаном «Партизана»

25 Июля 2022 • 18:05 Комментировать

Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту сербского «Партизана» - Саше Зделару. Эту информацию сообщает «Спорт-Экспресс».

Известно, что столичная команда предлагает футболисту 3-летний контракт.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии 27-летний полузащитник сыграл за «Партизан» 50 матчей во всех турнирах. Он отдал восемь результативных передач. Контракт Саши с его нынешней командой рассчитан до конца июня 2023 года.

После двух туров чемпионата России «армейцы» единолично лидируют в турнирной таблице национального первенства, имея шесть очков в активе после побед над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Партизан Чемпионат России Саша Зделар
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