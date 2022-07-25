​Варела вернулся на базу «Динамо», но за клуб больше не сыграет

Гильермо Варела уехал с базы «Динамо» без предупреждения, что возмутило футбольную Россию. Теперь уругвайский защитник вернулся в Новогорск, но только для того, чтобы собрать вещи перед переездом в Бразилию. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Не так давно Гильермо Варела рассказывал о том, что он останется в «Динамо» на ближайший сезон. Впрочем, в скором времени планы уругвайского футболиста кардинальным образом изменились.

В двух прошедших турах чемпионата России «Динамо» удалось раздобыть четыре зачётных балла. Команда Славиши Йокановича сыграла вничью с «Ростовом» и обыграла «Торпедо».