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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Варела вернулся на базу «Динамо», но за клуб больше не сыграет

25 Июля 2022 • 18:01 Комментировать

Гильермо Варела уехал с базы «Динамо» без предупреждения, что возмутило футбольную Россию. Теперь уругвайский защитник вернулся в Новогорск, но только для того, чтобы собрать вещи перед переездом в Бразилию. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Не так давно Гильермо Варела рассказывал о том, что он останется в «Динамо» на ближайший сезон. Впрочем, в скором времени планы уругвайского футболиста кардинальным образом изменились.

В двух прошедших турах чемпионата России «Динамо» удалось раздобыть четыре зачётных балла. Команда Славиши Йокановича сыграла вничью с «Ростовом» и обыграла «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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