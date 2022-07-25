Соболев высказался о моменте, где ему могли показать красную карточку

«Краснодар» остался недоволен работой бригады арбитров на игре со «Спартаком», которую команда крупно проиграла (1:4). «Быки» имеют претензии по нескольким эпизодам, в их числе – эпизод с участием Александра Соболева.

Соболев, в пассиве которого уже была жёлтая карточка, в верховой борьбе ударил соперника локтем. После этого нападающий «Спартака» характерным жестом призывал одного из игроков «Краснодара» не высказывать претензии судье, а замолчать.

«Ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет права вмешиваться за жёлтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел», - высказался Соболев, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

После двух туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Следующий матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт 31 июля. Соперником «красно-белых» будет «Оренбург». Для «Спартака» это будет первый домашний матч в сезоне 2022/2023.