​Юран: «Реагировать на Селюка – опускаться до уровня плинтуса»

В начале июля известный агент Дмитрий Селюк обрушился с критикой на Сергея Юрана. Агент обвинил нынешнего тренера «Химок» в поборах с футболистов. Спустя несколько недель Юран ответил на вопрос о Селюке.

«Так кого только Селюк ни оскорблял?! Карпина, Черчесова, Бабаева, Ганчаренко. Федерацию учит, как правильно работать. Обращать на него внимание - опускаться до уровня плинтуса», - высказался Юран, давая интервью для sport24.

«Химки» здорово стартовали в новом чемпионате России. Сначала подопечные Сергея Юрана поделили очки с «Зенитом» (1:1), а затем – разгромили «Пари НН» (3:0). Следующим соперником подмосковной команды будет «Ростов». Команды выяснят отношения на футбольном поле в последний день июля.