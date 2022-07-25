​Фомин отказался говорить в борьбе с «Зенитом» за золото

Капитан «Динамо» Даниил Фомин не стал предметно отвечать на вопрос о возможности борьбы с «Зенитом» за титул чемпиона России.

«Давайте без громогласных заявлений», - так ответил Фомин на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в ходе интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. По ходу прошлого чемпионата «Динамо» конкурировало с питерцами, но ближе к концу турнирной дистанции «бело-голубые» сбавили ход и перестали считаться претендентами на титул. В итоге «Динамо» заняло только третье место.

После двух туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе четыре очка.