​Фомин вспомнил о том, как Умяров пытался повлиять на него во время пробития пенальти в финале Кубка России

Руководствуясь принципом «все средства хороши», хавбек «Спартака» Наиль Умяров пытался сбить Даниила Фомина с толку во время исполнения им пенальти в финале Кубка России. Игрок «Динамо» не забил одиннадцатиметровый в конце встречи, что позволило «красно-белым» завоевать трофей. После игры Умяров подробно рассказал о своих действиях, но далеко не все их оценили.

Комментарий по поводу той ситуации дал сам Даниил Фомин.

«Не знаю, что он говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу её вспоминать», - высказался Фомин в интервью для «РБ Спорт».

По словам Фомина, после финала Умяров связывался с ним. Футболисты не имеют претензий друг к другу.