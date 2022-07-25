Тренеры и футболисты «Сочи» оформили паспорт болельщика

Все тренеры и футболисты «Сочи» оформили паспорта болельщиков. Для завершения процедуры в клуб приезжал сотрудник МФЦ. Об этом «Матч ТВ» сообщили представители команды.

«Пару недель назад сотрудник МФЦ приезжал в расположение клуба, все футболисты и тренеры оформили карту болельщика», - сказал представитель клуба.

В рамках 3-го тура чемпионата России «Сочи» проведет домашний матч с грозненским «Ахматом». Паспорт болельщика станет обязательным для каждого посетителя стадионов клубов РПЛ в Сочи, Екатеринбург, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

С декабря 2022 года система будет введена на футбольных стадионов других 11 клубов МИР РПЛ.