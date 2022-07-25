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Александр Мостовой: «Только в «Зените» и «Спартаке» остались хорошие легионеры, а остальные команды все сейчас одинаковые» эксклюзив

25 Июля 2022 • 15:49 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотива» и «Ростова».

«Ничья здесь справедлива по игре. Первым голом «Ростов» выбил «Локомотив» из колеи, как мне показалось. «Железнодорожники» долго не могли в себя прийти, даже игра никакая не прослеживалась. «Ростов» грамотно оборонялся и искал свое счастье на контратаках. Потом «Локомотив» перехватил инициативу и взял игру под контроль. Когда поставили пенальти в ворота «Ростова», я не понимаю, как такой пенальти можно было смотреть пять минут на ВАРе. Стопроцентный пенальти. Там по первому повтору было понятно, что это чистый пенальти. Очень много времени потеряли на этот пенальти.

В конце команды обменялись голами. Марадишвили, конечно, шикарно забил. Матчем тура эту игру не назову. Какой это матч тура? Пока сложно говорить, потому что все команды более-менее одинаково смотрятся. Трудно пока выделять какие-то матчи. Все команды подравнялись. Только в «Зените» и «Спартаке» остались хорошие легионеры, а остальные команды все сейчас одинаковые», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Ростов Александр Мостовой
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