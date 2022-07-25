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​У «Спартака» есть конкурент в борьбе за Вилькера эксклюзив

25 Июля 2022 • 15:10 Комментировать

Состав «Спартака» в летнее трансферное окно может пополнить Анхель Вилькер. В России этого футболиста знают по выступлениям за «Ахмат» в 2016-2021 годах. В настоящий же момент Вилькер оказался без клубной прописки, что делает его привлекательным для ряда клубов.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», у «Спартака» есть конкурент в борьбе за Анхеля Вилькера. Речь идёт о польском «Лехе».

Анхелю Вилькеру 29 лет. Основная его позиция – центральный защитник. Также венесуэлец способен действовать на правом фланге обороны и на позиции опорного полузащитника.

В РПЛ Анхель Вилькер провёл 105 игр, в которых забил семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лех Анхель Вилькер Трансферы футбола - лето 2022
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