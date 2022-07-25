​Новичок «Локомотива» может больше не сыграть в этом сезоне

В воскресной игре против «Ростова» защитник «Локомотива» Лукас Фассон был заменён после первого тайма. У летнего новичка московской команды имеется подозрение на разрыв крестообразной связки колена с разрывом мениска. Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

Если диагноз подтвердится, то Лукас Фассон в этом сезоне может больше на футбольном поле не появиться.

Напомним, что 21-летний Лукас Фассон перебрался в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Добавим, что матч между «Локомотивом» и «Ростовом» завершился вничью со счётом 2:2.