​Юран хочет видеть «Химки» в топ-5 РПЛ

Рулевой «Химок» Сергей Юран высоко задрал планку. Отвечая на вопрос о том, какое место в чемпионате России по итогам сезона его удовлетворит, Юран сказал: «Пятое».

«Если не стремиться к серьезным результатам, их у тебя никогда и не будет», - пояснил Юран свои тренерские желания в ходе интервью для sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» боролись за выживание. Команда финишировала в зоне стыковых игр и сохранила место в РПЛ только за счёт победы в двухматчевой дуэли со «СКА-Хабаровском».

После двух сыгранных туров нового чемпионата «Химки» имеют в своём активе четыре очка. Команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и обыграла «Пари НН» (3:0).