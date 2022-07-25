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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран вступился за Глушакова, которого весной раскритиковал Аршавин

25 Июля 2022 • 14:24 Комментировать

Несколько месяцев назад Андрей Аршавин преуменьшил уровень игры Дениса Глушакова. Давая комментарий по поводу отличных показателей опытного полузащитника «Химок», Аршавин назвал их бесполезной беготнёй.

Комментарий по поводу тех слов Андрея Аршавина дал главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Аршавин просто не играл в клубах, где нужно бегать без мяча. Футболисты «Зенита» или «Спартака» могут за счёт класса где-то не добежать - защитники помогут, если что», - высказался Юран для sport24, отметив также, что в играх против топ-команд РПЛ соперники зачастую лишь обороняются.

По словам Юрана, Глушаков ничем не уступает молодым футболистам. Тренер «Химок» опирается на цифры, которые он получает после игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Химки Сергей Юран Денис Глушаков
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