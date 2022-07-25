Юран вступился за Глушакова, которого весной раскритиковал Аршавин

Несколько месяцев назад Андрей Аршавин преуменьшил уровень игры Дениса Глушакова. Давая комментарий по поводу отличных показателей опытного полузащитника «Химок», Аршавин назвал их бесполезной беготнёй.

Комментарий по поводу тех слов Андрея Аршавина дал главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Аршавин просто не играл в клубах, где нужно бегать без мяча. Футболисты «Зенита» или «Спартака» могут за счёт класса где-то не добежать - защитники помогут, если что», - высказался Юран для sport24, отметив также, что в играх против топ-команд РПЛ соперники зачастую лишь обороняются.

По словам Юрана, Глушаков ничем не уступает молодым футболистам. Тренер «Химок» опирается на цифры, которые он получает после игр.