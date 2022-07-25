«Краснодар» «поздравил» «Спартак», озвучив свои претензии

В субботу вечером «Краснодар» на своём поле крупно, со счётом 1:4, проиграл «Спартаку». Теперь пресс-служба «быков» опубликовала видео, посредством которого клуб озвучил свои претензии к судейству.

В ролике внимание уделяется следующим моментам:

Момент на 31-й минуте, когда Александр Соболев, у которого уже была жёлтая карточка, ударяет соперника в лицо в верховой борьбе;

Момент на 35-й минуте, когда Роман Зобнин забивает гол после попадания мяча в руку другому игроку «Спартака»;

Несколько моментов с «актёрским мастерством» Виктора Мозеса.

«Режиссёром» ролика «Краснодар» назвал арбитра Кирилла Левникова, работавшего на матче в поле, а «ассистентом режиссёра» – Евгения Кукуляка, работавшего в качестве ВАР.

В подписи к видео «Краснодар» присоединился к поздравлениям владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу хорошей победы его команды.