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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Федотов – тренерище» эксклюзив

25 Июля 2022 • 11:50 Комментировать
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал успешный старт московского ЦСКА в чемпионате России под руководством Владимира Федотова. Напомним, что по итогам двух туров РПЛ «армейцы» идут на чистом первом месте.

- Я бы на месте Федотова не уходил из «Сочи», но у него свои мозги, мы советовать ему не можем. В том, что он очень сильный тренер и что у него будет успех, я даже не сомневаюсь. Из своего опыта понимаю, что он тренерище. Перед сезоном, когда были товарищеские матчи, журналисты кричали, что у Федотова в ЦСКА провал. Но зачастую у команды, которая всё проигрывает в межсезонке, в чемпионате потом дела идут нормально.

Поэтому для меня никакое не открытие, что ЦСКА играет в интересный футбол. Я не могу сказать, что они станут чемпионами, прошло только два тура. Но то, что они сегодня показывают абсолютно правильный по тактике футбол, несомненно. Мне было интересно посмотреть, как Федотов будет противостоять «Сочи», и он всё сделал правильно. Что касается Гаранина, то он также интересный тренер, и футболисты в «Сочи» остались хорошие.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Павел Стипиди
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