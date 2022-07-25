Бывший игрок краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым оценил игру в матче второго тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (2:2).

- Какое-то двоякое впечатление. «Локомотив» понравился моментами – временами у них было хорошее движение, и они что-то создавали впереди. А «Ростов» как был сбалансированной и организованной командой, так и остался. Там нет сильно ярких индивидуальностей, которые бы многое решали, но есть хорошие стандарты. Конечно, Коля Комличенко радует. Я видел на неделе его отца, говорю ему: «Давай проставляйся». А он отвечает: «Боюсь сглазить, может, он случайно забил «Динамо». Ну так теперь Коля-младший ещё забил (смеётся).

Я как-то смотрел до этого «Локомотив», и что-то было вообще грустно, но вчера игра весёлая получилась. А «Ростов» в одной поре, средняя команда, играют как могут, не выдумывают. В нашей Премьер-лиге этого хватает, чтобы набирать очки.

Иван Игнатьев? Он долго был в психологической яме. Многое зависит от того, поддержат ли его тренер и другие игроки, будут ли ему давать время на поле. Ему нужна практика и нужен тренер, который будет прямо разговаривать с ним. Не бывает так, что у парня были качества, а потом они куда-то исчезли. Может, Игнатьеву нужен кнут, может, пряник, может ещё что-то, может, ему надо что-то подтянуть, сейчас трудно судить.