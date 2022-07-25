Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Говорил отцу Комличенко, чтобы он проставился, а он боится сглазить» эксклюзив

25 Июля 2022 • 11:22 Комментировать
Бывший игрок краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру в матче второго тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (2:2).

- Какое-то двоякое впечатление. «Локомотив» понравился моментами – временами у них было хорошее движение, и они что-то создавали впереди. А «Ростов» как был сбалансированной и организованной командой, так и остался. Там нет сильно ярких индивидуальностей, которые бы многое решали, но есть хорошие стандарты. Конечно, Коля Комличенко радует. Я видел на неделе его отца, говорю ему: «Давай проставляйся». А он отвечает: «Боюсь сглазить, может, он случайно забил «Динамо». Ну так теперь Коля-младший ещё забил (смеётся).

Я как-то смотрел до этого «Локомотив», и что-то было вообще грустно, но вчера игра весёлая получилась. А «Ростов» в одной поре, средняя команда, играют как могут, не выдумывают. В нашей Премьер-лиге этого хватает, чтобы набирать очки.

Иван Игнатьев? Он долго был в психологической яме. Многое зависит от того, поддержат ли его тренер и другие игроки, будут ли ему давать время на поле. Ему нужна практика и нужен тренер, который будет прямо разговаривать с ним. Не бывает так, что у парня были качества, а потом они куда-то исчезли. Может, Игнатьеву нужен кнут, может, пряник, может ещё что-то, может, ему надо что-то подтянуть, сейчас трудно судить.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Чемпионат России Николай Комличенко РПЛ Александр Чугунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
11:55 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Весной на меня очень давила ответственность за свои обещания»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдавать медаль»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Если бы в двух турах на воротах играл Гилерме, «Локомотив» набрал бы шесть очков»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Торпедо»: «Команда нуждается в усилении состава» 1
10:26 · Россия. Первая лига
Губерниев высмеял тренерский уровень Слуцкого
10:20 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: «Смолов — лучший форвард РПЛ»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал главного аутсайдера РПЛ
10:05 · Россия. Премьер-лига
Идову заявил о своём желании вернуться в «Локомотив»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Комличенко недоволен ничьей с «Локомотивом»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Едвай: «Не покину «Локомотив» даже под давлением» 1
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» принял решение по Педро Роше
09:33 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр рассказал, как игроки «Локомотива» отнеслись к удалению Бека-Бека
09:17 · Россия. Премьер-лига
«Свинство и неуважение к «Динамо»: реакция Граната на побег Варелы 1
09:15 · Россия. Премьер-лига
Юрганов: «Удивительно, что Федотов ушёл в ЦСКА»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» высказался о трансфере в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем