Бубнов назвал главного аутсайдера РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о том, какой клуб будет главным аутсайдером нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В разговоре с порталом Sportbox эксперт заявил, что считает таким клубом московское «Торпедо». По его мнению, «автозаводцы» вряд ли смогут претендовать на сохранение прописки из-за сильно возрастного состава. Единственным светлым пятном в команде Бубнов назвал защитника Артёма Самсонова.

В стартовых двух турах «Торпедо» не смогло набрать очков. Столичный коллектив потерпел поражения от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).