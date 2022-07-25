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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал главного аутсайдера РПЛ

25 Июля 2022 • 10:17 Комментировать

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о том, какой клуб будет главным аутсайдером нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В разговоре с порталом Sportbox эксперт заявил, что считает таким клубом московское «Торпедо». По его мнению, «автозаводцы» вряд ли смогут претендовать на сохранение прописки из-за сильно возрастного состава. Единственным светлым пятном в команде Бубнов назвал защитника Артёма Самсонова.

В стартовых двух турах «Торпедо» не смогло набрать очков. Столичный коллектив потерпел поражения от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бубнов
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