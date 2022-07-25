«Спартак» принял решение по Педро Роше

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Малежиков высказался касательно будущего бразильского нападающего Педро Роши.

В интервью Rusfootball.info представитель «красно-белых» заявил, что клуб не рассчитывает на этого футболиста. По словам Малежикова, «Спартак» собирается расторгнуть контракт с легионером.

В данный момент 27-летний игрок выступает на правах аренды за бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Договор рассчитан до конца текущего месяца.

Контракт Роши со «Спартаком» истекает по завершении сезона-2022/2023. Педро присоединился к российскому топ-клубу в 2017 году.