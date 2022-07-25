Игрок «Сочи» высказался о трансфере в «Спартак»

Защитник Игорь Юрганов, выступающий в российской Премьер-лиге за «Сочи», высказался об информации касательно интереса московского «Спартака».

В интервью Sport24 футболист отметил, что на него никто не выходил из «Спартака». Об интересе «красно-белых» он узнал со слов партнеров по команде. Юрганов отметил, что если интерес действительно есть, то ему это приятно слышать.

При этом защитник подчеркнул, что его все устраивает в нынешнем клубе. Он намерен дальше двигаться с южанами и развиваться.

Юрганов связан контрактом с «Сочи» до лета следующего года. Его трансферную стоимость оценивают в один миллион евро.