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Игрок «Сочи» высказался о трансфере в «Спартак»

25 Июля 2022 • 08:34 Комментировать

Защитник Игорь Юрганов, выступающий в российской Премьер-лиге за «Сочи», высказался об информации касательно интереса московского «Спартака».

В интервью Sport24 футболист отметил, что на него никто не выходил из «Спартака». Об интересе «красно-белых» он узнал со слов партнеров по команде. Юрганов отметил, что если интерес действительно есть, то ему это приятно слышать.

При этом защитник подчеркнул, что его все устраивает в нынешнем клубе. Он намерен дальше двигаться с южанами и развиваться.

Юрганов связан контрактом с «Сочи» до лета следующего года. Его трансферную стоимость оценивают в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Игорь Юрганов
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