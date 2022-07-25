Орлов оценил трансферы «Зенита»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферном векторе петербургского «Зенита».

«Трансферная философия «Зенита» себя оправдывает. Питерцы поняли главное: приглашать нужно только тех, кто сильнее имеющихся игроков. Все пришлись ко двору», - приводятся слова Орлова на страницах «Спорт-экспресса».

В последнее время «Зенит» делает акцент на подписание футболистов из Южной Америки.

Подопечные Сергея Семака уже четыре года подряд доминируют в чемпионате России. В новом розыгрыше петербургская команда стартовала с ничейного результата и крупной победы.