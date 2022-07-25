Баринов ответил на вопрос об интересе «Валенсии»

Хавбек сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об интересе со стороны испанской «Валенсии». Его слова передает «Спорт-экспресс».

Как заявил полузащитник, эта информация не является выдумкой, интерес со стороны «летучих мышей» к нему действительно есть. По словам Баринова, его агент вел переговоры с представителями испанского клуба.

Трансферная стоимость Дмитрия оценивается в 11 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «железнодорожниками» до конца текущего сезона.

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел 23 поединка, в которых записал на свой счет две голевые передачи.