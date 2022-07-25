Антон Миранчук: «Локомотив» стремится к мадридскому «Реалу»

Один из лидеров московского «Локомотива» Антон Миранчук поведал о том, к чему нужно стремиться его команде.

«Начало сезона оцениваю нормально. Есть ли к чему нам стремиться? К мадридскому «Реалу», - приводятся слова российского футболиста на страницах «Чемпионата».

Накануне «железнодорожники» провели поединок против «Ростова» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В первых двух турах нового сезона чемпионата России Миранчук отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.