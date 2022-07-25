В РПЛ осудили уход Варелы из «Динамо»

Футбольный функционер Александр Алаев, который в данный момент является и. о. главы РПЛ, отреагировал на уход уругвайского легионера Гильермо Варелы из московского «Динамо».

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Алаев выразил солидарность с позицией «Динамо». Он заявил, что поступок футболиста – нарушение контрактных обязательство с «бело-голубыми».

«ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов иностранцев инструментом для грабежа российских клубов. Иск в CAS подан», - сказал Алаев.

Варела перешел в «Динамо» осенью 2020 года из «Копенгагена». Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года.