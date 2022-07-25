ЦСКА высказался о трансфере Бистровича в Италию

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович перешел в итальянский «Лечче». Клуб арендовал игрока московского ЦСКА до окончания сезона-2022/2023 с правом последующего выкупа.

«Желаем Кристияну успехов в Италии», - прокомментировали в столичном клубе трансфер футболиста.

Напомним, что Бистрович присоединился к «армейцам» в январе 2018 года. Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кристиян принял участие в 20 поединках за турецкую команду, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его контракт с москвичами рассчитан до 2025 года.