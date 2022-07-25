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ЦСКА высказался о трансфере Бистровича в Италию

25 Июля 2022 • 06:22 Комментировать

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович перешел в итальянский «Лечче». Клуб арендовал игрока московского ЦСКА до окончания сезона-2022/2023 с правом последующего выкупа.

«Желаем Кристияну успехов в Италии», - прокомментировали в столичном клубе трансфер футболиста.

Напомним, что Бистрович присоединился к «армейцам» в январе 2018 года. Во второй половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кристиян принял участие в 20 поединках за турецкую команду, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его контракт с москвичами рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович
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