Назван европейский клуб, который хотел купить Агаларова

Нападающий Гамид Агаларов, сменивший этим летом «Уфу» на грозненский «Ахмат», мог продолжить свою карьеру в Европе. Об этом в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» поведал гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов.

По словам функционера, заинтересованность в услугах лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ проявлял австрийский «Хартберг». Как рассказал Газизов, стороны вели переговоры, но до конкретного предложения дело не дошло.

Напомним, что Агаларов заключил контракт с «Ахматом» до лета 2025 года. За его трансфер грозненский клуб заплатил «Уфе» около 3,5 миллиона евро.