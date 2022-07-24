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Павел Стипиди: «Русский мужичок Сторожук гораздо солиднее лунатика Абаскаля, а тот уже и судей обсуждать начал» эксклюзив

24 Июля 2022 • 17:39 Комментировать

Футбольный функционер и бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил главных тренеров «Краснодара» и «Спартака» – Александра Сторожука и Гильермо Абаскаля соответственно.

- Абаскаль вообще не понимает, куда он попал, лицо у него растерянное, он как лунатик. Когда «Спартак» забил в Краснодаре, он даже не реагировал, потом только стал. Сторожук, такой русский мужичок, на его фоне выглядит гораздо солиднее. Великому тренеру Абаскалю нужно ещё два-три месяца, чтобы понять, где он оказался. Зато обсуждать судей он уже начал.

Я вам скажу, что Безбородов и Левников нормально отсудили матчи «Спартака» с «Ахматом» и «Краснодаром». Соболева удалять в Краснодаре не надо было, и в Грозном не было таких судейских моментов, которые повлияли бы на исход матча. Но у нас, как обычно, так называемые эксперты типа Игоря Федотова и журналисты любят поднимать шум и гам на пустом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Александр Сторожук Гильермо Абаскаль
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