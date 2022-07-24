Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал перспективы в московском «Локомотиве» нападающего Ивана Игнатьева.

- Пока это тёмный трансфер. Непонятно, чем он обернётся. После ухода из «Краснодара» Игнатьев ничем не запомнился. Я не знаю, как он сможет заиграть в «Локомотиве», если он не заиграл даже в «Крыльях Советов» у тренера Осинькина, у которого все заигрывают.

Иван Игнатьев может дебютировать за «железнодорожников» в матче с «Ростовом», который начнётся сегодня, 24 июля, в 20:00 по московскому времени.