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Павел Стипиди: «Слуцкий как тренер ноль, я бы на месте «Краснодара» вернул Игнатьева к себе» эксклюзив

24 Июля 2022 • 17:12 Комментировать
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением, почему нападающий Иван Игнатьев, подписавший недавно контракт с «Локомотивом», в своё время остался не у дел в «Рубине».

- Я думаю, Игнатьеву не повезло с тренером в «Рубине». Слуцкий как тренер ноль, только судей умеет грязью поливать. Я удивляюсь, почему «Рубин» оставил его после вылета в Первую лигу. Слуцкому не нравится, что «Енисей» дома в манеже играет. Потому что ему разрешили играть в манеже – поэтому и играет.

А что касается Игнатьева, то я бы на месте «Краснодара» сейчас забыл про все прошлые моменты и взял бы его к себе. Он будет получше Олусегуна. Жаль, что у Игнатьева всё пошло вниз после «Краснодара». В «Локомотиве», где он сейчас, тоже с тренерами непонятно. Надеюсь, он всё-таки будет прогрессировать.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Чемпионат России РПЛ Иван Игнатьев Павел Стипиди
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