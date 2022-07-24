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Обедзинский: «Игнатьеву на лавочке сидеть да пиво пить» эксклюзив

24 Июля 2022 • 14:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил приход нападающего Ивана Игнатьева в московский «Локомотив». Напомним, ранее 23-летний форвард выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов».

- Игнатьеву на лавочке сидеть да пиво пить. Есть квадратик зелёный – и вот там всё видно. Кто его помнит, что он в «Краснодаре» забивал? Какие у него показатели были в «Рубине»? Как он оказался в «Локомотиве»? Наверно, там напряжёнка с нападающими плюс игра агентов, иначе бы его туда никогда не взяли.

Сейчас пьянство в профессиональных командах немыслимо. Это раньше могли быть две тренировки в неделю, не было контрактов. В трудовой книжке записывали «инструктор по спорту», это в СССР. Футболистов приписывали к заводам, они были слесарями первого, второго, третьего разрядов. В Краснодаре, например, приписывали к заводу имени Седина.

Иван Игнатьев может дебютировать за «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России с «Ростовом», который стартует сегодня, 24 июля, в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России РПЛ Иван Игнатьев Владимир Обедзинский
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