Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «Локомотив» Ивана Игнатьева, ранее выступавшего за «Краснодар», «Рубин» и «Крылья Советов».

- Мне кажется, перспектив у Игнатьева в «Локомотиве» мало. Дай бог, конечно, ему здоровья, пусть он свой шанс использует, но пока это не видится усилением для «Локомотива». А для Игнатьева это последний шанс реанимировать свою карьеру и показать, что он остаётся футболистом уровня Российской премьер-лиги.

Если в «Локомотиве» действительно верят в Игнатьева, то дадут ему возможность проявить себя. Для самого Ивана это удачный переход. Я не думаю, что за ним выстроилась очередь из клубов, чтобы взять его к себе. Как получилось, так получилось. Посмотрим, что из этого перехода выйдет.

Иван Игнатьев может дебютировать за «Локомотив» в матче с «Ростовом», который начнётся в 20:00 часов сегодня, 24 июля.