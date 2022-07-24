ЦСКА близок к трансферу бразильского защитника

Фланговый защитник Мойзес Барбоза, права на которого принадлежат бразильскому «Интернасьоналу», близок к переезду в российскую Премьер-лигу. Новым местом работы 27-летнего футболиста станет московский ЦСКА.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабио Алейшо, бразильская сторона согласилась отпустить игрока в Россию для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания трудового соглашения.

Ранее в прессе сообщалось, что Мойзес присоединится к «армейцам» на правах аренды до завершения следующего года. За этот трансфер «Интернасьонал» получит порядка двух миллионов евро.