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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев сообщил экс-одноклубнику, когда ждать его возвращения

24 Июля 2022 • 12:06 Комментировать

Игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев должен вернуться в строй через месяц. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов.

«Написал Пиняеву на следующий день после произошедшего. Он написал, что через месяц вернется. Потом пошли какие-то новости про полгода», - сказал футболист в разговоре с журналистами.

Напомним, что во время тренировочного занятия у 17-летнего футболиста возникли проблемы. Пиняева экстренно госпитализировали, после чего было проведено медицинское обследование. По итогам диагностики у него был выявлен пневмоторакс. Ожидается, что в ближайшее время Сергей перенесет хирургическое вмешательство.

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Чернов Сергей Пиняев
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