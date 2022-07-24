Пиняев сообщил экс-одноклубнику, когда ждать его возвращения

Игрок самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев должен вернуться в строй через месяц. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов.

«Написал Пиняеву на следующий день после произошедшего. Он написал, что через месяц вернется. Потом пошли какие-то новости про полгода», - сказал футболист в разговоре с журналистами.

Напомним, что во время тренировочного занятия у 17-летнего футболиста возникли проблемы. Пиняева экстренно госпитализировали, после чего было проведено медицинское обследование. По итогам диагностики у него был выявлен пневмоторакс. Ожидается, что в ближайшее время Сергей перенесет хирургическое вмешательство.