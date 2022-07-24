Колосков рассказал, что светит «Спартаку» в новом сезоне РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Судя по составу, они не способны составить конкуренцию «Зениту» и ЦСКА. «Спартак» сможет конкурировать за призовое место, но за чемпионство вряд ли», - поделился своим мнением Колосков.

После двух сыгранных туров спартаковцы набрали четыре балла. В первом поединке «красно-белые» поделили очки с грозненским «Ахматом» (1:1), а во втором разгромно переиграли «Краснодар» (4:1).

Следующий матч «Спартак» проведет против «Оренбурга» 31 июля.