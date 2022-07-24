В «Лечче» подтвердили переговоры по трансферу игрока ЦСКА

Футбольный функционер Панталео Корвино, занимающий пост спортивного директора «Лечче», отреагировал на информацию об интересе к хавбеку столичного ЦСКА Кристияну Бистровичу.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» представитель итальянского клуба подтвердил, что переговоры по трансферу хорватского полузащитника действительно ведутся.

Напомним, что Кристиян пополнил ряды «армейского» клуба зимой 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник поиграл на правах аренды в чемпионате Турции. Хавбек защищал цвета «Карагюмрюка». Хорват принял участие в 20 поединках, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.