Канчельскис: «Беда, что ВАР пришёл в наш футбол, судьи стали перепуганными»

Экс-футболист «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о системе ВАР в российском футболе.

«Беда, что ВАР пришел в наш футбол. Судьи стали перепуганными. Как будто вчера легли спать, а сегодня проснулись и узнали, что в Россию пришел ВАР. Катастрофа какая-то», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что в России стартовал очередной розыгрыш Премьер-лиги. В одном из центральных матчей второго тура московский «Спартак» на выезде встречался с «Краснодаром». «Красно-белые» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1.