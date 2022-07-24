ЦСКА или «Краснодар»: Ахметов рассказал, где лучше

Новичок «Краснодара» Ильзат Ахметов, ранее выступавший за московский ЦСКА, сравнил инфраструктуру «быков» и своего бывшего клуба.

«Здесь инфраструктура лучше. Все создано, чтобы играть. Конечно, разные схемы и разные требования, разный стиль игры», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

24-летний полузащитник присоединился к краснодарскому клубу этим летом на правах свободного агента. Стороны поставили подписи под двухлетним трудовым соглашением.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ахметов провел два поединка, в которых не отметился результативными действиями.