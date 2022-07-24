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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа новая трансферная цель «Зенита»

24 Июля 2022 • 07:12 Комментировать

Летняя трансферная кампания петербурского «Зенита» еще не завершена. Как информирует Voetbalprimeur, новой целью чемпиона России стал центральный защитник Джон Лукуми, правами на которого владеет бельгийский «Генк».

В борьбе за 24-летнего футболиста «сине-бело-голубым» придется соперничать с клубами АПЛ. Также интерес к Лукуми проявляет французская «Ницца».

Колумбийский игрок пополнил ряды «Генка» в 2018 году, перебравшись из «Депортиво Кали». На счету Джона пять сыгранных матчей за национальную сборную Колумбии.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Джон Лукуми Трансферы футбола - лето 2022
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