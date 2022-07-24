Названа новая трансферная цель «Зенита»

Летняя трансферная кампания петербурского «Зенита» еще не завершена. Как информирует Voetbalprimeur, новой целью чемпиона России стал центральный защитник Джон Лукуми, правами на которого владеет бельгийский «Генк».

В борьбе за 24-летнего футболиста «сине-бело-голубым» придется соперничать с клубами АПЛ. Также интерес к Лукуми проявляет французская «Ницца».

Колумбийский игрок пополнил ряды «Генка» в 2018 году, перебравшись из «Депортиво Кали». На счету Джона пять сыгранных матчей за национальную сборную Колумбии.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет девять миллионов евро.