Назван итальянский клуб, который претендует на игрока ЦСКА

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович может сменить команду в текущее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в переходе хорватского игрока проявляет итальянский «Лечче». Стороны уже вступили в переговоры и добились серьезного прогресса.

Напомним, что Бистрович связан трудовыми обязательствами с «армейцами» до лета 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за турецкий «Карагюмрюк». Кристиян принял участие в 18 поединках Суперлиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.