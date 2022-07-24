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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван итальянский клуб, который претендует на игрока ЦСКА

24 Июля 2022 • 07:06 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович может сменить команду в текущее трансферное окно. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в переходе хорватского игрока проявляет итальянский «Лечче». Стороны уже вступили в переговоры и добились серьезного прогресса.

Напомним, что Бистрович связан трудовыми обязательствами с «армейцами» до лета 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за турецкий «Карагюмрюк». Кристиян принял участие в 18 поединках Суперлиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лечче Кристиян Бистрович Трансферы футбола - лето 2022
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