Украинский защитник Ярослав Ракицкий, поигравший в российском чемпионате за петербургский «Зенит», определился с новым клубом. Футболист трудоустроился в чемпионате Турции, подписав трудовое соглашение с «Адана Демирспором». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Новый вызов в моей карьере. Благодарю за оказанное доверие. Я хочу помочь команде в достижении поставленных целей», - оставил сообщение Ярослав в социальных сетях.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1». Напомним, что Ярослав с 2019 по 2022 год защищал цвета «Зенита». Ракицкий провел в составе петербургского коллектива 108 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.