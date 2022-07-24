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Щербаченко: «До удаления «Спартак» выглядел бледно» эксклюзив

24 Июля 2022 • 00:12 Комментировать

Бывший главный тренер «Кубани» и нынешний спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч второго тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

- Большую часть матча составы были 11 на 10, поэтому трудно сказать, что счёт по игре. «Краснодар» пытался как-то исправить ситуацию перед своими болельщиками, играть в атакующий футбол, и это было авантюрно. Мне пока «Спартак» не видится командой, разрывающей соперника на крупный счёт. То, что «Спартак» на правильном пути, говорить преждевременно, потому что до удаления Черникова он выглядел бледно.

Конечно, проблемы у «Краснодара» есть, особенно в организации игры. Возьмите тот же гол после стандарта. Видно, что оборона сыграла не лучшим образом, первыми на добивании от Сафонова были игроки «Спартака». Проблем у «Краснодар» много, они связаны с молодостью команды, с психологией. Там нет той устойчивости, которая присуща после побед. Остаётся только пожелать ему найти правильные методы выхода из этой ситуации и начать выигрывать.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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