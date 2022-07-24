Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч второго тура РПЛ ЦСКА – «Сочи» (3:0) и нападающего «армейцев» Антона Заболотного.

- В первом тайме заруба была с двух сторон. Атаковали и те, и те, но одни забили, а другие – нет. А во втором тайме «Сочи» вообще расклеился. Мелкадзе заменили на Жоаозиньо, который ничего не показал. И сникла команда, хотя первый тайм провела очень здорово. Нобоа вышел ненадолго, пару пасиков сделал – и всё.

В конце Заболотному прострел сделали, а он не добежал. Это твой хлеб, почему не забиваешь? Ты ногу подставь, шип или пятку, и мяч в ворота заскочит. Зато кувыркается и на «Бентли» ездит. Тебя в большую команду взяли – ну так забивай голы, что тебе ещё надо? А он боится два шага вперёд сделать, что это за нападающий?