Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги матча «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

- В первой игре с «Факелом» «Краснодару», может, не хватило настроя, но против «Спартака» ребята уже знали, что перед ними серьёзный соперник, и был совсем другой настрой. С другой стороны, забей они пенальти с «Факелом», счёт стал бы 3:1, а в итоге получили 2:2. Если разбирать по ключевым моментам игру со «Спартаком», то в первую очередь, конечно, сказалось удаление Черникова. На повторе видно, что, оказывается, Мозес цеплял его руками и задерживал, – возможно, поэтому он и отмахнулся. Но в любом случае это Черникова не красит. Причём не первый раз человек подводит команду, да и не второй. Получается уже тенденция какая-то, и надо что-то с этим делать, как-то реагировать. Сам игрок должен понимать, что реально регулярно подводит команду.

Черников удалился не в конце игры, а в середине первого тайма, то есть оставалось играть ещё полтора тайма. Одно дело, когда ты обороняешься в меньшинстве, тогда это можно как-то нивелировать за счёт компактности. Но когда ты стремишься идти в атаку, нехватка одиннадцатого игрока ощущается. Естественно, «Краснодар» не отказался от своей игры, агрессивно шёл вперёд, создавал моменты, но у «Спартака» команда более опытная и мастеровитая. Спартаковцы хорошо реализовали свои шансы и наказали на контратаках молодых защитников «Краснодара».