Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Селин: «С Черниковым надо что-то делать» эксклюзив

23 Июля 2022 • 23:05 Комментировать

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги матча «Краснодар» – «Спартак» (1:4).

- В первой игре с «Факелом» «Краснодару», может, не хватило настроя, но против «Спартака» ребята уже знали, что перед ними серьёзный соперник, и был совсем другой настрой. С другой стороны, забей они пенальти с «Факелом», счёт стал бы 3:1, а в итоге получили 2:2. Если разбирать по ключевым моментам игру со «Спартаком», то в первую очередь, конечно, сказалось удаление Черникова. На повторе видно, что, оказывается, Мозес цеплял его руками и задерживал, – возможно, поэтому он и отмахнулся. Но в любом случае это Черникова не красит. Причём не первый раз человек подводит команду, да и не второй. Получается уже тенденция какая-то, и надо что-то с этим делать, как-то реагировать. Сам игрок должен понимать, что реально регулярно подводит команду.

Черников удалился не в конце игры, а в середине первого тайма, то есть оставалось играть ещё полтора тайма. Одно дело, когда ты обороняешься в меньшинстве, тогда это можно как-то нивелировать за счёт компактности. Но когда ты стремишься идти в атаку, нехватка одиннадцатого игрока ощущается. Естественно, «Краснодар» не отказался от своей игры, агрессивно шёл вперёд, создавал моменты, но у «Спартака» команда более опытная и мастеровитая. Спартаковцы хорошо реализовали свои шансы и наказали на контратаках молодых защитников «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 3:0 Урал
окончен Краснодар 1:4 Спартак Москва 3.05 3.65 2.25
24.07  15:00 Химки ... Пари НН
24.07  17:30 Динамо Москва ... Торпедо Москва
24.07  20:00 Ахмат ... Факел
24.07  20:00 Локомотив Москва ... Ростов 2.40 3.50 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
23:19 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Спартака» считает, что новый тренер команды лучше старого
23:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не забивал четыре гола в гостевом матче более четырёх лет
23:03 · Россия. Премьер-лига
Победа «Спартака» настроила Гаврилова на оптимистичный лад
22:51 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» громил «Краснодар» - видео видео
22:48 · Россия. Премьер-лига
Сторожук извинился перед болельщиками «Краснодара»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов: «После четвертого гола доигрывали и получали удовольствие от футбола»
22:34 · Россия. Премьер-лига
У Вячеслава Литвинова нет претензий к арбитру
22:32 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Сперва было тяжело»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Зобнин - лучший игрок в матче «Краснодара» со «Спартаком»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль посвятил очки Каттани, болельщикам и жене
22:15 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Редко забиваю, хотелось бы дважды забить»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Мозес снова сделал разгромным счёт матча с «Краснодаром» 1
21:44 · Россия. Премьер-лига
Бевеев: «До удаления всё шло нормально»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Спартак» засуживают — это плохо, а когда «Спартаку» судьи помогают — это хорошо?»
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отыграл один гол у «Спартака» благодаря 11-метровому
Все новости
Рекомендуем