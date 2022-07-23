Футбольная Россия переживает за Сергея Пиняева. На днях талантливый хавбек «Крыльев Советов» почувствовал недомогание на тренировке и отправился на обследование. В клинике Пиняеву поставили диагноз - левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В понедельник, 25 июля, Сергея Пиняева ждёт ещё одно обследование. Оно пройдёт в Санкт-Петербурге, о чём рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба из Самары.

Ранее появилась информация о том, что Сергею Пиняеву придётся перенести операцию. Восстановление после неё должно занять полгода, то есть в 2022 году Пиняев может больше не выйти на футбольное поле.