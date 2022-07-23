​Алаев прокомментировал новость о том, что он станет капитаном команды РФС в Медиалиге

В прессе проскочила информация о том, что в новом сезоне Медиалиги хочет принять участие команда РФС, а её капитаном может стать Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности главы РПЛ. Сам Алаев дал комментарий по поводу этой информации.

«Я слышал о планах РФС создать команду для участия в Медиалиге. Однако информация о том, что я там стану капитаном, не соответствует действительности», - высказался Алаев для «Чемпионата».

При этом Алаев отметил, что при наличии свободного времени он может выступить за команду РФС в Медиалиге.

Александр Алаев – единственный претендент на должность президента РПЛ. Выборы пройдут в августе.