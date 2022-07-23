​Команда РФС хочет заявиться в Медиалигу, Алаев может стать капитаном команды

Проект Медиалиги становится всё более и более популярным. Секретом этого проекта, конечно же, является участие в нём известных личностей, причём не только из мира футбола.

Любопытно, что в новом сезоне Медиалиги может принять участие команда Российского футбольного союза. Там хотят подать заявку на участие в турнире, о чём стало известно телеграм-каналу «Вы кого мне притащили?!». Отмечается, что капитаном команды РФС может стать Александр Алаев.

Напомним, что Александр Алаев в настоящий момент исполняет обязанности президента РПЛ. Ранее он работал в Российском футбольном союзе на должности генерального секретаря.