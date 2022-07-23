Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о сорвавшемся трансфере Магкеева во французский топ-клуб

23 Июля 2022 • 11:22 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев высказался об интересе к его клиентам со стороны европейских клубов. В частности, он поведал о несостоявшемся переезде защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в «Марсель».

«Был интерес к Магкееву. Стас понравился Сампаоли, были контакты, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму», - передает слова агента «Матч ТВ».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Магкеева оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел девять матчей и получил желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
12:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак» в нашей стране»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Осинькин высказался о состоянии здоровья Пиняева
11:42 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о том, как Ганчаренко в последний мемент отменил трансфер Комличенко в ЦСКА
11:22 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о сорвавшемся трансфере Магкеева во французский топ-клуб
10:54 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА необходимо найти баланс между атакой и обороной»
10:26 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» пытается удержать Варелу новым контрактом
10:23 · Россия. Премьер-лига
Джанаев рассказал, кто помог ему реанимировать карьеру
10:20 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Сочи» стал игроком «Рапида» официально
10:05 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Сочи»
09:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, на каких условиях Малком и Клаудиньо могут сменить клуб
08:47 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» оценили результат матча с «Крыльями Советов»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А интересуется полузащитником ЦСКА
07:14 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо высказался о новом контракте с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем