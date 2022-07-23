Агент рассказал о сорвавшемся трансфере Магкеева во французский топ-клуб

Футбольный агент Александр Клюев высказался об интересе к его клиентам со стороны европейских клубов. В частности, он поведал о несостоявшемся переезде защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в «Марсель».

«Был интерес к Магкееву. Стас понравился Сампаоли, были контакты, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму», - передает слова агента «Матч ТВ».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Магкеева оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел девять матчей и получил желтую карточку.