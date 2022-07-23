«Динамо» пытается удержать Варелу новым контрактом

Московское «Динамо» заинтересовано в сохранении в своих рядах уругвайского защитника Гильермо Варелы. Как сообщил посредством своих соцсетей инсайдер Фабио Алейшо, «бело-голубые» решили продлить трудовое соглашение с 29-летним футболистом.

Таким образом «Динамо» пытается помешать переговорам по переходу Варелы в бразильский «Фламенго», который уже сделал предложение игроку.

Действующий контракт защитника с российским клубом рассчитан до середины следующего года.

Варела пополнил ряды «Динамо» летом прошлого года, перейдя из «Копенгагена». В прошлом сезоне Гильермо провел 24 матча в РПЛ, в которых сделал два ассиста.